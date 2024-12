Ilnapolista.it - La Red Bull allontana Perez, il messicano potrebbe tornare a gareggiare nel 2026 con la Cadillac (As)

Nonostante a giugno avesse rinnovato il contratto, la Redha deciso che non punterà più su Sergiodopo una stagione deludente; quest’anno è arrivato ottavo nel Mondiale di Formula 1.lascia la Redin F1 nelcon laSecondo quanto riportato da As:La mancanza di risultati e la batosta nel campionato costruttori dietro McLaren e Ferrari, hanno messo in atto le clausole rescissorie. Tuttavia, l’addio diè doloroso perchéaver detto addio alla F1. Il team di Milton Keynes non ha ancora confermato chi sarà il prossimo compagno di squadra di Verstappen, anche se tutte le strade portano al neozelandese Liam Lawson.Le dichiarazioni di:«Sono grato per questi quattro anni, guidare la Redè stato indimenticabile, abbiamo battuto tanti record.