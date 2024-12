Ilrestodelcarlino.it - La Bcc Romagnolo trionfa 3-0 contro Unica Volley in serie D femminile

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Bcc, formazione delClub Cesena che milita nel torneo diha sbancato 3-0 (19-25, 27-29, 12-25) il campo dell’, diretta inseguitrice in classifica. Una vittoria, la terza consecutiva, che dimostra la notevole crescita del gruppo. Tra le individualità, ottima la prestazione del capitano Bizzocchi, decisiva in tutti i fondamentali con mani fuori, muri e un impeccabile rendimento in ricezione. Da segnalare anche l’esordio inD per Anna Benvenuti, mentre il punto finale è stato siglato dall’opposto Bellomo, subentrata a Pasini, in un terzo set chiuso agevolmente con le più giovani in campo: la svolta è arrivata con tre ace consecutivi di Casalini, che hanno spento le speranze delle avversarie, già scosse dopo un secondo set combattutissimo finito ai vantaggi.