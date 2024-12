Biccy.it - Grimaldi la spara grossa su Spolverato e tira in ballo Garko

Leggi su Biccy.it

Non bastava la mamma di Shaila Gatta, adesso anche Evaè entrata al Grande Fratello puntando il dito contro Lorenzo. Ieri sera l’attrice ha passato del tempo con Shaila e l’ha messa in guardia dal suo compagno. Secondo Eva, Lorenzo non sarebbe realmente innamorato e starebbe recitando male un copione. La Gatta è rimasta spiazzata e ha detto che valuterà meglio gli atteggiamenti dinon crede all’amore di Lorenzoe Shaila Gatta.Eva ha spiegato a Shaila come mai non crede nella sua relazione e nel farlo hato inla sua storia finta con Gabriel: “Figlia mia ti devi svegliare. Io non ci credo! Questo è un copione scritto e recitato male, io li riconosco gli amori veri. Non credo a niente di quello che dice e fa. Shaila non ci credo a questo amore, io penso che sia tutto quanto finto.