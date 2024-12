Tarantinitime.it - Fai lo shopping in centro con la navetta gratuita di Kyma Mobilità

Tarantini Time QuotidianoTorna il servizio di busgratuito diper ildella città, un modo veloce e comodo per raggiungere le vie dellonatalizio deldi Taranto spostandosimente con gli autobus di.Il capolinea è in corso Italia, di fronte all’Istituto Fermi, da dove ogni quindici minuti partirà il busriconoscibile per la scritta “”. Di qui, senza fermate intermedie, il bus raggiungerà direttamente Via Di Palma, capolinea davanti il “BAC Parco della Musica” nei pressi dell’Arsenale Militare Marittimo.Il servizio sarà effettuatomente dalle ore 16.15 alle ore 21.00 di tutti i giorni, da venerdì 20 a mercoledì 24 dicembre.Ricordiamo che, sempre al fine di decongestionare il traffico in, fino al 12 gennaio sono disponibilimente oltre 400 posti auto nella Caserma Mezzacapo e nella Stazione Torpediniere.