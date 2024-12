Notizie.com - Dieci euro al mese per l’Iptv pirata, smantellato un altro network: nei guai anche gli oltre 6mila utenti. Pronte multe fino a 5mila euro

mensili o 80 annuali, da pagare in criptovalute, per avere accesso alla cosiddetta Iptv. L’ennesimo sistema è statooggi dalla guardia di finanza.Nei, stavolta però, non sono finiti solo i 3 indagati di aver messo in piedi la rete, magli“abbonati” al servizio illegale. Contro questi ultimi sono scattatetra i 150 ed ialperun: neigli(GUARDIA DI FINANZA FOTO) – Notizie.comIl blitz è stato effettuato questa mattina dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Napoli, in collaborazione con il nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche di Roma. Le fiamme gialle hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 3 persone, emesse dal gip di Napoli su richiesta della Procura partenopea.