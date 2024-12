Movieplayer.it - Tofu in Japan. La ricetta segreta del signor Takano, recensione: un'elegia delle piccole cose

Leggi su Movieplayer.it

Lo scontro generazionale e il conflitto tra tradizione e modernità nel Giappone contemporaneo: Mihara Mitsuhiro firma un breve trattato sulla grazia dell'ordinario. Un trattato sullee la grazia della semplicità.in. Ladeldi Mihara Mitsuhiro potrebbe rappresentare l'altro lato di quel mondo già superbamente raccontato da Wim Wenders in Perfect Days. Anche qui il cuore della storia è la fenomenologia dell'ordinarietà, un microcosmo scandito dall'alternarsistagioni, dalle routine consolatoria dei gesti quotidiani e dove la salvezza non arriva da supereroi ma da uomini e donne straordinariamente ordinari. Dopo aver vinto il premio del pubblico al Far East Film Festival il film arriva in sala dal 19 dicembre per Academy Two.in .