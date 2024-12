.com - Terza Categoria / Sorpasso in vetta e lotta playoff infuocata: il racconto dell’11° giornata dei gironi C ed E

L’Apiro stende il Fabriano e si prende il trono in solitaria, il Largo Europa cade contro il Polverigi e l’Albacina ne approfitta, la Spes torna a vincere e laaiè più aperta che mai: tutto il meglio dell’undicesimadel girone C, con un focus sull’AC Appignano e sul girone EVALLESINA, 17 dicembre 2024- Si è ufficialmente chiuso il 2024 del campionato di. Nel weekend appena trascorso si è disputata infatti l’undicesima, un turno che ha regalato tanto spettacolo ed ha accorciato ulteriormente la classifica del girone C, aperta come non mai in vista dell’anno che verrà.La principale novità di questo fine settimana è che ora il campionato ha una sola squadra in testa. L’Urbanitas Apiro spazza via il Fabriano con un sonoro 0-4 e si prende lain solitaria a quota 21 punti.