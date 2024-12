Liberoquotidiano.it - Poliziotti presi a colpi d'ascia dal nigeriano? La risposta sconcertante della sinistra

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un clandestino l'altra notte stava per uccidere ad'due. Il Pd tace. A, all'alba delle 18, l'unico che parla è Sergio Giordani, il sindaco di Padova, dov'è accaduto il fatto. Si dice solidale con gli agenti però aggiunge: «La sicurezza è una catena composta da molti anelli, uno di questi è la repressione ma poi ci sono la prevenzione, la rigenerazione degli spazi, la vivacizzazione dei nostri quartieri». Capito? Rigenerazione e vivacizzazione. Non è tutto: «È fondamentale», spiega Giordani, «lo spirito corale e di squadra tra tutti gli attori interessati». Insomma, ascolto e dialogo coi criminali. Veniamo al mutismo politico. Schlein resta in silenzio; del baffone di Ruotolo nessuna notizia; Boldrini trema per il ritorno del fascismo; Orlando non è affatto furioso; Serracchiani pensa ai bei tempi in cui era governatrice e il suo Friuli Venezia Giulia pagava i corsi di sci ai richiedenti asilo; Furfaro ha problemi di connessione; l'onorevole Zan non vede omofobia in una mannaia e dunque che bisogno c'è di condannare il duplice tentato omicidio? E dire che Alessandro Zan è di Padova.