Ilgiorno.it - Più sicurezza, occhi elettronici nelle frazioni

Videosorveglianza, avanti tutta anchedi Sondrio grazie al contributo di 227mila euro, pari al 70% del costo totale, da parte del ministero dell’Interno per il progetto presentato dal Comune. L’obiettivo è quello di potenziare il sistema dei controlli per ampliare e qualificare la copertura del territorio comunale e di migliorare la dotazione tecnologica. Prevista la creazione di nuove postazioni di videosorveglianza a Triasso, nella piazzetta; a Sant’Anna, presso il cimitero; a Mossini, in centro; ad Arquino, al lavatoio; a Ponchiera, presso la scuola; a Triangia, al lavatoio, e a Colda. Si procederà inoltre alla connessione della centrale operativa a Palazzo Pretorio con i nodi di visualizzazione presso la Questura e la caserma dei Carabinieri utilizzando la rete in fibra ottica esistente.