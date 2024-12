Percettori NASpI, l’Inps sta inviando gli sms per l’iscrizione alla piattaforma SIISL

Leggi su Orizzontescuola.it

L'Inps stadegli sms per ricordare che è obbligatoria l'iscrizioneper idie DIS-COLL. Il beneficiario dell'indennità è tenuto, entro 15 giorni ddata in cui inizia la fruizione della prestazione, ad accedereper compilare i dati utili per il Patto di attivazione digitale e la relativa sottoscrizione, i dati utili a integrare il curriculum vitae e le informazioni utili ai fini della redazione del Patto di servizio, che verrà poi finalizzato dal Centro per l'impiego.L'articolostagli sms per