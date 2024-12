Lanazione.it - Per il Colombiera grande vittoria e primo posto

Admo Lavagna Volley 0 Volley3 (22 -25 / 15-25 / 26-28) Admo Lavagna Volley: Bronchi, Bruschi, Castagno, Ciuffarella, Colonna, Mezzadra, Norero, Piccardo A., libero Podestà. All. Pianigiani Volley: Castagna, Cecchieri, Pellegrini, Pucci, Roffo, Sinagra, libero Capone. All. Carli Arbitro: Forconi LAVAGNA –in esterna del Volleyche nel 7° turno di Serie D maschile supera l’Admo nel difficile campo di Lavagna e festeggia ilin classifica. "I miei ragazzi hanno acquisito sicurezze tattiche e tecniche – commenta coach Carli - frutto del lavoro che svolgono in settimana. Ilset è stato combattuto e si è risolto a nostro favore con il punteggio di 25-22, poi abbiamo vinto agevolmente il secondo e, infine, nel terzo, indubbiamente più sofferto, abbiamo rimontato uno svantaggio di 5 punti e abbiamo chiuso sul 28-26".