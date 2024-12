Pagelle Lazio-Inter 0-6 Dimarco 75! Il voto a Lautaro Martinez – TS

Inter-news.it - Pagelle Lazio-Inter (0-6), Dimarco 7,5! Il voto a Lautaro Martinez – TS

Leggi su Inter-news.it

L’ha vinto contro laper 6-0, con una prestazione straordinaria. Federicoautore di una super partita. Ledie il.SUPER PARTITA – L’ha rifilato sei gol alla, imponendogli la peggior sconfitta casalinga della propria storia. I nerazzurri esplodono sul finire del primo tempo non lasciando scampo alla formazione di Marco Baroni. Sei gol con altrettanti marcatori diversi per un trionfo storico della Beneamata, che si riporta a meno tre dalla vetta occupata dall’Atalanta (una gara da riprendere con la Fiorentina). Federicoè autore di un’altra prestazione da cineteca: prima il gol del 2-0 e poi l’assist per regalare una gioia anche a Carlos Augusto. Di seguito lerealizzate da Tuttosport.0-6:favoloso come tanti altriè tra i migliori in campo di, partita finita 0-6.