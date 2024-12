Quotidiano.net - Netanyahu non è al Cairo: smentita del portavoce su colloqui di cessate il fuoco

La Reuters scrive che il primo ministro israeliano Benyaminè in viaggio verso ilpersulile sugli ostaggi nella Striscia di Gaza, così come riferiscono anche i media israeliani. Ma ildel premier smentisce la notizia. Un viaggio diin Egitto farebbe pensare ad una tregua imminente: ieri è stata annullata l'udienza in cui oggiavrebbe dovuto testimoniare nel processo per corruzione a suo carico. Ildel premier ha dichiarato cheal momento non si trova nella capitale egiziana, ma non ha negato che sia in viaggio. "Contrariamente all'ondata di voci, il primo ministronon è al, e non ci sono novità riguardo a Eli Cohen", ha twittato Omer Dostri. È la prima volta che la leadership del Paese smentisce indiscrezioni circolate sui social media secondo cui i resti dell'ex spia Eli Cohen sarebbero stati rimpatriati dalla Siria.