Nel 2023 gli italiani sono meno sedentari ma il 463% è in eccesso di peso

AGI -nel(-2,2 punti percentuali rispetto al 2022), anche se il 35% della popolazione di 3 anni e più continua a esserea dichiarando di non svolgere né sport né attività fisica nel tempo libero. Lo rivela l'Istat nel suo rapporto dedicato a fumo, alcol,dietà. Lo scorso anno - si legge nel report - l'indicatore dietà mostra comunque un significativo miglioramento rispetto al 2022, quando aveva raggiunto il 37,2% e si attesta su valori significativamente inferiori anche rispetto a quanto registrato 10 anni prima (nel 2013 la scarsa attività fisica riguardava il 41,1%% della popolazione). Nel confronto con il 2022, il calo dellaetà ha riguardato sia le donne sia gli uomini, questi ultimi in misura maggiore (-2,6 punti percentuali contro -1,8 punti percentuali), e si è registrato in quasi ogni fascia di età, con punte di riduzione maggiore tra i bambini di 6-10 anni (-4 punti percentuali) e tra la popolazione adulta e anziana di 60-74 anni (-4,1 punti percentuali).