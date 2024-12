Gamberorosso.it - Michele Zanardo torna alla presidenza del Comitato vini del Masaf

Novità per ilnazionale: ilha nominato i 18 membri dell'organo ministeriale chiamato a decidere sui disciplinari dei prodotti a Dop e Igp, esaminando le richieste di modifica e di protezione di prodotti italiani a indicazione geografica. Per i prossimi tre anni, dopo laaffidata al professor Attilio Scienza,, che già aveva ricoperto l'incarico dal 2018 al 2021. «Rafforziamo ulteriormente il settore viticolo, lavorando sui disciplinari di produzione essenziali - ha dichiarato il ministro Francesco Lollobrigida nel firmare il decreto di nomina dei componenti - per garantire qualità ed eccellenza sui mercati internazionali e continuiamo a investire sulle potenzialità dei nostri, ambasciatori del patrimonio agroalimentare italiano, che si distinguono per innovazione e identità, riconosciute e apprezzate in Europa e nel mondo».