Ilgiorno.it - Madalina Ghenea, chi è la modella e attrice romena vittima di una stalker

Milano, 17 dicembre 2024 – L’arrivo a Milano poco più che quindicenne, i lavori comee il debutto nel mondo dello spettacolo con l’apparizione in un video di Eros Ramazzotti. Successivamente una serie di ruoli in film italiani e internazionali. È questa, in sintesi, la traiettoria diDiana, ladi 36 anni che ha denunciato di essere statadi stalking da parte di una connazionale di 45 anni. I primi passi Tv e cinema Il festival Vita privata I primi passiDiananasce in Romania nel 1988. A poco più di 15 anni è già a Milano, poco dopo inizia la carriera sulle passerelle. Sfila, fra gli altri, per Gattinoni. Debutta sullo schermo come protagonista del videoclip “Il tempo tra noi” di Eros Ramazzotti nel 2007.