Le Stelle di Branko ecco le previsioni di martedì 17 dicembre

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di172024. ARIETE Partenza con Luna nervosa, verso sera però sarete più disponibili in famiglia e più buoni con voi stessi (certe volte sembrate del Cancro, vi tormentate per poco). Ledi fine anno giocano con voi, vogliono mettere alla prova la vostra bravura e il vostro amore, la vostra costanza e resilienza. Per aiutare lo stomaco osservate dieta leggera fino a domani sera. Nel frattempo riordinate le idee perché le possibilità di successo ci saranno sicuramente in questi ultimi giorni di autunno. TORO La pazienza e la costanza saranno premiate, avete possibilità concrete e nuove risorse mentali, non vi dovete fermare davanti a un ostacolo.