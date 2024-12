Napolipiu.com - Infortunio Buongiorno: Kiwior, Danilo e Felipe. I nomi più caldi

L'infortunio del centrale accelera i piani del club: Manna valuta tre profili per rinforzare la difesa di Conte a gennaio. L'infortunio di Buongiorno costringe il Napoli ad accelerare sul mercato. Il club azzurro aveva già in programma un rinforzo difensivo per gennaio, ma lo stop del centrale ha reso l'intervento una priorità assoluta per il direttore sportivo Giovanni Manna. Antonio Conte ha fretta: il tecnico vorrebbe il nuovo acquisto subito a disposizione, considerando gennaio un mese cruciale per le ambizioni tricolori. Sul taccuino di Manna spiccano tre nomi, Kiwior, Danilo, Luiz Felipe. Per quanto riguarda Kiwior, l'Arsenal lo considera cedibile ma solo a titolo definitivo, avendo già rifiutato in passato proposte di prestito con diritto di riscatto.