Il calciatore del Chelsea Mykhailo Mudryk positivo all’antidoping | ecco cosa rischia

Leggi su Open.online

Mudryk esterno dele della nazionale ucrainafino a quattro anni di stop per via della sua positività a un test antidoping. L’esame è stato effettuato a fine ottobre e qui l’attaccante aveva in corpo una sostanza vietata. A darne notizia è il portale ucraino Tribuna tramite le testate All Football e APA. Se il test verrà confermato Mudryk rischierebbe una pesante sospensione alla sua carriera. Il campione ha dichiarato sul suo canale Instagram: «Posso confermare che sono stato informato che un campione fornito alla FA conteneva una sostanza vietata. È stato uno shock totale, perché non ho mai usato consapevolmente sostanze vietate né infranto alcuna regola e sto lavorando a stretto contatto con il mio team per indagare su come ciò sia potuto accadere. So di non aver fatto nulla di sbagliato e continuo a sperare di tornare presto in campo.