Ilfattoquotidiano.it - Extinction Rebellion, Fridays for Future e Ultima Generazione: “Ddl sicurezza: questo clima intimidatorio non ci fermerà”

“Il 2024 è stato un anno in cui l’impatto degli eventi estremi è stato tale, per violenza e frequenza, da essere forse finalmente percepito dalle persone come collegato alla crisitica. Ma il 2024 è stato anche l’anno in cui ci sono stati tantissimi conflitti, e l’anno in cui si sono messi in discussione i fondi per la transizione, già insufficienti. Infine, il 2024 è stato l’anno con più elezioni nel Pianeta, ma la maggior parte dei Paesi che contano sono andati verso la destra. D’altronde la COP di Baku è stato specchio dinuovo”. Partono da un’analisi anche geopolitica a tinte fosche Emanuele Genovese e Anna Postorino deiFor. Per il movimento nato dagli scioperi per ildi Greta Thunberg l’alternativa a questi eventi non positivi resta comunque, per il prossimo anno come per quelli a seguire, la stessa: “Ricreare i corpi intermedi della società, rendere sostanziale la democrazia, fare le comunità energetiche, riconvertire le fabbriche a partire dalle proposte dei lavoratori, cercare nuovi meccanismi democratici e partecipativi che allo stato mancano, partendo dai bisogni delle persone”.