Ex AMGA candidata per la rigenerazione urbana Sarà la nuova area green d’ingresso

Il Comune di Ferrara ha da poco candidato al Bando regionale2024 un progetto inerente all’Ex. L’ampia zona si trova all’inizio di via Bologna, in una delle vie di accesso della città, a pochi passi da Porta Paola e dal sistema delle mura cittadine. Nel 2021 era già stato demolito lo stabile presente, dismesso e inagibile dai tempi del sisma (2012). Ora il percorso die riqualificazioneprosegue. Il procedimento di bonifica all’Exdarà forma a unaverde a pochi passi dal centro storico, che creerà un cono visivo da via Bologna alle Mura e casa dell’Ortolano, corte colonica presente nel sottomura Sud recentemente recuperata per finalità turistiche e educative. L’intervento complessivo è di 2 milioni e mezzo, di cui 1,250 milioni euro saranno a carico del Comune e 1,250 milioni di euro - se il progetto risulterà vincitore - intercettati dal Bando