Ilveggente.it - Espanyol-Valencia, Liga: streaming, formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è un recupero della tredicesima giornata dellae si gioca mercoledì alle 21:30: probabili, diretta tv esono due squadre che se il campionato spagnolo finisse adesso sarebbero retrocesse. Certo, con il recupero della tredicesima giornata in programma – gli ospiti hanno addirittura due match in meno – diciamo che almeno i padroni di casa, con una vittoria, si potrebbero tirare fuori dalla zona rossa.(AnsaFoto) – Ilveggente.itMica semplice, visto che parliamo di un vero e proprio scontro diretto che, oggettivamente, mette in palio dei punti pesantissimi che possono fare la differenza. E non bisogna nemmeno dimenticare che, di solito, quando ci sono questo tipo di partite la paura di perdere è sempre maggiore della voglia di vincere.