Di Gennaro | Per la Lazio KO umiliante Inter top! Credo in questo

Diha commentato la vittoria dell’sullaper 6-0 all’Olimpico di Roma. Successo schiacciante e KOper i capitolini.TOP SQUADRA – Nel day after di0-6, su TMW Radio è partita la discussione intorno alla partita dell’Olimpico. Antonio Diha parlato così della vittoria nerazzurra, ribadendo la forza della squadra di Simone Inzaghi: «Normale che l’sia una top, è un risultato pesante e si poteva fare di più nel secondo tempo. Aveva iniziato bene la, con l’occasione di Noslin, poi c’è stato l’episodio del rigore e si è disunita. Baroni si è preso le responsabilità maggiori, come giusto che sia. Nel secondo tempo ha voluto giocare uguale e se lasci spazi all’sai che ti fa male. Per laè una battuta d’arresto ma ha fatto vedere valori importanti finora».