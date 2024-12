Quotidiano.net - Chi era Kirillov, generale alchimista della morte. L’agguato un colpo durissimo per Putin

Roma, 17 dicembre 2024 – Quanto Igorfosse prezioso per il Cremlino, si capisce dalle dichiarazioniportavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zacharova. Classe 1970, fare il cattivosituazione era la sua specialità. Sarà stato l’ingresso nelle forze armate sovietiche quando aveva appena 17 anni a forgiarlo. Primo del suo corso all’Accademia militare, si è laureato con lode alla Kostroma Higher Military Command School of Chemical Defense. Un luogo dove, come suggerisce il nome si studiavano e sperimentavano armi chimiche e biologiche. Da quel momento, diventerà la sua specialità. Tornerà a Kostroma dal 2005 al 2007, per specializzarsi e poi assumere la guidaNBC Protection Militar Academy. epa11781843 A handout still image taken from a handout video provided on 24 October 2022 by the Russian Defence ministry press-service shows Russian Lieutenant General Igor, in charge of Russian troops for radioactive, chemical and biological protection, speaking at a briefing in Moscow, Russia (issued 17 December 2024).