Cena Natale SSC Napoli c’era un grande assente | il motivo

SSC– Questa sera a Pietrarsa il gruppo azzurro si è ritrovato a Pietrarsa per il consueto appuntamento di fine anno, alle porte delle festività natalizie.Serata speciale per la SSC, che si è ritrovata insieme a tantissimi ospiti autorevoli per ladi. Un appuntamento ormai fisso a ogni fine anno, ma per quest’occasione è stata scelta una location davvero speciale: le immagini arrivate questa sera Pietrarsa hanno davvero sorpreso anche gli stessi tifosi, che in queste ore hanno dovuto incassare la batosta per l’infortunio di Alessandro Buongiorno (clicca qui per tutti i dettagli sullo stop).Proprio il centrale ex Torino era ildella serata: d’altronde, il problema è stato accostato soltanto nelle scorse ore, fattore che giustifica l’assenza del numero 4 azzurro.