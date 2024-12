.com - Bologna, infortunio alla caviglia per Ndoye

(Adnkronos) – Ilè reduce da un buon periodo in campionato, culminato con la vittoria casalinga di domenica scorsa contro la Fiorentina. Durante questa partita,ha rimediato une si è sottoposto ad esami strumentali. L’esterno svizzero ha riportato una distorsione dellasinistra.salterà la sfida sul campo del Torino, ma i tempi di recupero verranno definiti con certezza nei prossimi giorni. Quest’oggi, inoltre, allenamento differenziato per i vari Juan Miranda, Michel Aebischer, Oussama El Azzouzi, Riccardo Orsolini. Quest’ultimo proverà a forzare la mano e recuperare per l’ultima partita dell’anno. Ma ecco il comunicato del club felsineo: “Sono ripresi oggi i lavori dei rossoblù in preparazionetrasferta di Torino. I ragazzi di Mister Italiano hanno svolto attivazione, esercitazioni tecniche e partitella a metà campo.