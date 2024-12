Ilrestodelcarlino.it - "Xmas, luminarie fasciste". Il sindaco le toglie

Sono rimaste in strada pochi giorni. Troppe le polemiche in paese, scatenate da quelledi Natale che, per molti, erano un richiamo al fascismo. Così il Comune ha deciso di sostituire la scritta luminosa finita nella bufera,, con altri addobbi. Succede a Verucchio, dove amministra il centrosinistra, con una lista civica che ha vinto le elezioni a giugno. Nella bufera l’addobbo montato in una delle rotatorie nella frazione di Villa Verucchio: la scritta. Voleva essere, nelle intenzioni di chi ha allestito le, l’abbreviazione di Christmas. E invece tanti l’hanno scambiato per un richiamo alla Decima Mas, il corpo militare indipendente fascista. La sindaca Lara Gobbi è corsa ai ripari: sabato, ha fatto sostituire la scrittacon due innocue stelle luminose. "Abbiamo affidato lee gli eventi di Natale a un’agenzia, che si è mossa insieme ai commercianti.