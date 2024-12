Sport.quotidiano.net - Tarros cede a Siena, addio sogni di gloria

mens sana85spezia 77 (22-16, 43-39, 64-58) MENS SANA: Tilli, Belli 11, Pannini 12, Ragusa 2, Marrucci 6, Calviani ne, Pucci 10, Sabia 2, Maghelli, Prosperanti ne, Prosek 20, Tognazzi 22. All. Betti. TL: 18/24.SPEZIA: Carpani 7, Pettinaroli 4, Loschi 18, Ramirez 5, Gogishvili 8, Merlo 8, Leporati ne, Morciano 9, Tedeschi ne, Dias 18. All. Mori. TL: 15/20. Arbitri: Russo di Firenze e Baldini di Castelfiorentino.– Nella città del Palio lalascia molto probabilmente ogni oggettiva e razionale chance di arrivare nelle prime 6 in classifica, raggiungendo così playoff e matematica salvezza. Resta ancora una barlume di speranza legato alla gara interna di domenica contro Quarrata. Ma, oltre a vincere tra sette giorni, poi servirà ancora altro nelle restanti sei gare che mancheranno al termine di questa prima fase.