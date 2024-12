Liberoquotidiano.it - SNAI – Coppa Italia: quattro ottavi a senso unico? Juventus, Atalanta, Roma e Inter tutte favorite in casa

(Adnkronos) - Tra martedì e giovedì si completa il quadro: non sembrano esserci speranze per Cagliari, Cesena, Sampdoria e Udinese. Isegni «1» entro i 90' regolamentari tutti sotto l'1,50Milano, 16 dicembre 2024 – Le primesquadre qualificate ai quarti disi conoscono già: Milan, Lazio, Bologna ed Empoli. Tra martedì e giovedì si completerà il quadro con le ultimesfide. Si parte martedì a Torino con-Cagliari e i bianconeri che non possono assolutamente fallire l'appuntamento con la qualificazione dopo il deludente pareggio contro il Venezia in campionato. Quotein discesa per Thiago Motta, con l'«1» in lavagna a 1,45. Molto distanti gli altri due esiti: il pareggio che manderebbe le squadre ai rigori (fino ai quarti non sono infatti previsti i supplementari) paga 4,50 volte la posta, con il «2» a 7,25.