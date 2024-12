Lanazione.it - Samantha, nuvola bianca. È giovane ed esuberante

è uno splendido esemplare (femmina) di incrocio cane da pastore maremmano di taglia media. Ha soltanto due anni e mezzo, e da uno vive ospite del canile municipale della Spezia a seguito della legale rinuncia di proprietà inoltrata da parte dei suoi ex proprietari. Candido mantello bianco uniforme a pelo lungo – caratteristica, questa, peculiare della razza canina con cui è incrociata – nasetto rosa e due vivaci occhi color ocra che, resi ancora più espressivi dalla rima palpebrale a mandorla, traducono perfettamente il suo carattere: gioiosa e piena di vita,è una cagnolona attiva e brillante; amante delle lunghe passeggiate alla scoperta di nuovi posti in cui poter correre a perdifiato, giocare con i legnetti e travolgere di affetto i suoi amici umani. Non tutti, però. Perché questo splendido esemplare di pastore, oltre ad avere un carattere solare ben definito, ha anche una decisa personalità e, fatta eccezione per quei pochissimi ai quali accorda fiducia a prima vista,– come affermano i volontari dell’associazione L’Impronta che hanno imparato a conoscerla e di lei si prendono amorevole cura – ha bisogno, di solito, di qualche tempo per poter ’studiare’ gli amici umani che le si presentano e stabilire se facciano davvero al caso suo.