Lanazione.it - Premio Eco-Innovazione alla start up pisana AbZero e a Bcn Concerie Santa Croce

Pisa sbanca anche all’edizione 2024 delEco-. Due realtà del territorio hanno vinto il riconoscimento come "imprese più innovative" nel panorama della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, che comprende oltre a Pisa le province di Lucca e Massa-Carrara. BcnSpa di, per la sezione piccole-medie imprese e laAb zero srl per le micro imprese si sono aggiudicate un assegno da 10mila euro ciascuna per essersi contraddistinte nell’aver realizzato durante l’ultimo biennio dei programmi diin grado di coniugare le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (economica, sociale ed ecologica) consolidando così la loro presenza sul mercato nazionale e internazionale. "Premiare l’e al contempo stimolare processi emulativi - afferma Valter Tamburini, presidente della Cam Com Toscana Nord Ovest -è fondamentale per costruire un sistema economico capace di affrontare le sfide globali e garantire una crescita sostenibile.