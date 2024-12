Nuoto Léon Marchand eletto atleta dell’anno McIntosh riceve il riconoscimento femminile

Leggi su Sportface.it

World Aquatics ha annunciato che èl’per quanto riguarda il. Unnon certo sorprendente quello della federazione internazionale per il francese classe 2002, autentico mattatore alle Olimpiadi di Parigi 2024 dove si è imposto come idolo del popolo transalpino conquistando quattro medaglie d’oro a livello individuale – 200 rana, 200 farfalla, 200 misti e 400 misti – e un bronzo con la staffetta 4×100 misti. Un fenomeno che è diventato addirittura oggetto di studi scientifici per la sua capacità di passare da stili così diversi come la rana e la farfalla. In grado già nel 2023 di togliere a sua maestà Michael Phelps il record mondiale dei 400 misti,ha chiuso il 2024 con la ciliegina sulla torta del record mondiale in vasca corta dei 200 misti.