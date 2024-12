Notizie.com - Migranti, anche la ong Sos Humanity contro la legge Piantedosi e i flussi: “La crisi umanitaria si è intensificata”

Ostruzione politica nella ricerca e soccorso,nel mar Mediterraneo, Europa meno accessibile per chi cerca protezione.Sono questi alcuni dei punti chiave della relazione annuale della ong Sos, presente nelle acque del Mediterraneo con la nave1. Secondo gli operatori le violazioni dei diritti umani alle frontiere esterne dell’Ue sono aumentate e il Mediterraneo centrale rimane una delle rotte migratorie più letali al mondo., Soslae i: “Lasi è”I dati relativi al 2024 comprendono 13 fermi amministrativi di navi di soccorso civili in Italia, che hanno comportato 323 giorni di perdita di tempo per le operazioni di ricerca e soccorso. Oltre 117mila chilometri percorsi in più perché le navi di soccorso sono state assegnate a porti inutilmente distanti nel nord Italia.