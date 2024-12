Ilrestodelcarlino.it - Megabox, traguardo storico. Va ai quarti di Coppa Italia

cuneo 23 (23-25, 25-18, 27-25, 13-25, 12-15) HONDA OLIVERO : Martinez 9, Polder 11, Signorile 1, Kaprakova 22, Cecconello 12, Bjelica 22; Panetoni (L), Bakodimou, Lazic 1, Sanchez 1, Scialanca (L). Non entrate: Bisegna, Turco, Colombo. All. Pintus.ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Giovannini 11, Weitzel 15, Bici 27, Michieletto 4, Candi 12, Kobzar 1; De Bortoli (L), Carletti 12, Feduzzi, Perovi? 3. Non entrata: Torcolacci. All. Pistola. ARBITRI: Serafin e Goitre. NOTE – Spettatori: . Durata set: 29’, 27’, 34’, 24’, 22’. Tot. 149’.. LaOndulati del Savio Vallefoglia gioca il suo quarto tie-break consecutivo e, al termine dell’ennesima maratona (due ore e mezza di gioco), si aggiudica la vittoria sul campo della Honda Olivero Cuneo e la qualificazione aidi finale di, primo obiettivo della stagione emai raggiunto nella storia del club.