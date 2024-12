Velvetmag.it - Massimo Giletti, curiosità: in cosa è laureato il giornalista e conduttore de Lo stato delle cose

sulla carriera deltorinese edel talk di Rai Due, Loè senza dubbio uno dei nomi più noti nel panorama televisivo e giornalistico italiano. La sua carriera, caratterizzata da un’evoluzione continua e da importanti riconoscimenti, lo ha portato a diventare un volto familiare per milioni di italiani., inilRai – Velvetmag.it / Credits: La7.itLa sua passione per il giornalismo e la sua capacità di affrontare temi di attualità con uno stile incisivo lo hanno reso un punto di riferimento, non solo per il pubblico, ma anche per i colleghi del settore., la carriera delNato a Torino nel 1962,ha sempre dimostrato un forte legame con la sua città natale.