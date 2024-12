Justcalcio.com - Lazio-Inter: formazioni, dove vederla in TV e streaming|Serie A

2024-12-16 00:55:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l'ultima notizia di Calciomercato.com:Quarto big match di fila per ladi Baroni. In un Olimpico che si preannuncia tutto esaurito, lunedì sera alle 20:45 arriva l'di Inzaghi. Dopo il doppio successo col Napoli, in Coppa Italia e in Serie A, e quello con l'Ajax in Europa League, i biancocelesti vogliono continuare a stupire e restare attaccati alla testa della classifica. Difronte i nerazzurri che, in attesa di recuperare la gara con la Fiorentina, non possono permettersi di perdere terreno su Napoli e Atalanta nella lotta scudetto. In più c'è il ko in Champions col Bayer Leverkusen , arrivato agli sgoccioli del match, da riscattare al più presto per i tifosi.