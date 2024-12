Anteprima24.it - La Lipu segnala la presenza dell’Ibis sacro, uccello originario dell’Africa, lungo i fiumi beneventani

Tempo di lettura: 3 minutiI monitoraggi faunistici dellabeneventana hanno evidenziato negli ultimi giorni lanel territorio sannita di unche non era statoto in precedenza, si tratta(Threskiornis aethiopicus), avvistato da una biologa, volontaria dellail fiume Sabato in pieno centro urbano a Benevento. Questa è una specie aliena visto che è originariae in passato, quando viveva sulle sponde del Nilo (in Egitto è scomparso, mentre è presente nell’Africa subsahariana), era venerato dagli antichi Egizi come animaleal dio Thot che veniva rappresentato anche con la testa di un ibis; Thot era la divinità della sapienza ed essendo il protettore degli scribi era anche il dio della scrittura attraverso la quale si tramanda la conoscenza umana.