Metropolitanmagazine.it - In mostra a Cinecittà i costumi di Parthenope creati da Anthony Vaccarello per Saint Laurent

Dopo un successo clamoroso al botteghino, e aver festeggiato un milione d biglietti venduti, continua la febbre di, l’ultima fatica di Paolo Sorrentino. Gli appassionati potranno infatti ammirare dal vivo idel film. Dal 14 dicembre è infatti possibile ammirare gli splendidi abitidapernegli iconici studi di. Avanno indi, il film di Paolo SorrentinoIn questo spazio espositivo ci saranno le creazioni delsta Carlo Poggioli, che sono diventati vere e proprie icone del film. Troviamo infatti l’abito argento in georgette di seta ricamata indossato da Celeste Dalla Porta (), il vestito da sera in satin nero dalla profonda scollatura a V con spacco laterale con il suo capospalla in ecopelliccia di visone a costine marrone.