Uominiedonnenews.it - Il Patriarca 2, Ultima Puntata: Elisa Scopre La Verità Su Mario!

Il2,apprende lasu ciò che è successo veramente a Carlo e di conseguenza smaschera. Tutto cambia tra i Bandera!Il2 prosegue e, nel corso dell’ultimo appuntamento,scoprirà lasul padre die questo porterà al cambiamento degli equilibri nella famiglia Bandera. Nel frattempo Nina dovrà prendere delle decisioni molto importanti per quanto riguarda la sua vita sentimentale, mentre sarà divisa tra due uomini. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Il2: dove eravamo rimasti?Nemo e Raoul decidono di portare avanti la loro alleanza per tutelare la loro famiglia. Purtroppo però Lara e Jessica finiscono per essere sequestrate dall’organizzazione criminale mafiosa albanese che aveva iniziato ad attaccare Nemo e Raoul.