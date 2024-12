Tvpertutti.it - Il Paradiso delle signore, Gabriele Anagni: «Alfredo è più completo con Clara»

Tra i personaggi maggiormente al centro dell'attenzione in questa nona stagione de 'Il' c'è. Con il passare del tempo, il personaggio del giovane magazziniere si sta sviluppando sempre di più, attirando l'interesse degli spettatori di Rai 1. L'attore, intervistato in esclusiva a Tvpertutti, ha parlato dei progressi maturati in questa stagione, senza dimenticare il triangolo amoroso tra il suo personaggio, Irene e.Intervista a, il volto dide IlBenvenuto,. Grazie per averci concesso questa intervista. Come ben sa, il suo personaggio,Persico, è al centro di un intrigante triangolo amoroso,-Jerome. Come sta vivendo questa dinamica?«Grazie a voi. Beh. Posso dire che mi sono divertito molto a girare quelle scene! Da una parte perché il personaggio di Jerome mi ha dato il “la” per improvvisare un sacco di gag, per via del suo essere francese.