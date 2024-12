Panorama.it - Il lusso torna protagonista con le nuove avventure di The White Lotus?

Dopo aver esplorato le spiagge delle Hawaii e le coste della Sicilia, Theriapre le sue lussuose porte, questa volta in Thailandia. La terza stagione della serie HBO e Sky Exclusive, creata da Mike, promette un nuovo capitolo avvincente girato tra Koh Samui, Phuket e Bangkok. Il pubblico potrà immergersi nell’atmosfera tropicale e seguire le storie di un gruppo di vacanzieri dalle vite complesse e interconnesse, a partire dal 17 febbraio su Sky e in streaming su NOW.Il cast stellare include Leslie Bibb e Carrie Coon nei ruoli di Kate e Laurie, due amiche di lunga data in viaggio per ritrovare il legame perduto. Walton Goggins interpreta Rick Hatchett, uomo irascibile in vacanza con la giovane fidanzata Chelsea, interpretata da Aimee Lou Wood. Jason Isaacs veste i panni di Timothy Ratliff, un facoltoso uomo d'affari in vacanza con la moglie Victoria (Parker Posey) e i loro tre figli: Saxon (Patrick Schwarzenegger), Lochlan (Sam Nivola) e Piper (Sarah Catherine Hook), una studentessa di studi religiosi.