Germania verso elezioni, Scholz sfiduciato: i precedenti e cosa succede ora

In, il Bundestag si è espresso contro il voto di fiducia richiesto dal cancelliere tedesco, Olaf, aprendo così il percorsoleanticipate. Qui idel voto di fiducia richiesto da un cancelliere tedesco e l’iteril voto anticipato in, in programma per il 23 febbraio 2025.Con la revoca della fiducia del Bundestag, Olafha aperto l’iter per andare aanticipate., nono cancelliere della storia della Repubblica federale, è nato a Osnabrück nel 1958 ed è cresciuto ad Amburgo. È stato in precedenza ministro delle Finanze e vicecancelliere dal 2018 al 2021 nel governo Merkel. Laureato in giurisprudenza, si è unito al Partito socialdemocratico tedesco (Spd) nel 1975. È stato membro del Bundestag dal 1998 al 2001 e dal 2002 al 2011.