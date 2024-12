Anteprima24.it - FOTO/ “Aias, ancora sanità negata da De Luca”: il sit in di protesta

Tempo di lettura: 4 minuti“Diritti e pari opportunità negate. L’senza fondi per bambini e adulti disabili dell’Irpinia”.Recita così lo striscione esposto davanti il centro di riabilitazione per pazienti spastici, nel corso del sit in diorganizzato da operatori e famiglie per il netto taglio, più del 50%, del buget da parte di Regione Campania ed Asl.“Siamo qui per la rivendicazione di due diritti fondamentali, quello alla cura e alla continuità assistenziale e il diritto al lavoro- dice la coordinatorice Valentina Di Micco- Questo avviene a causa di una non assegnazione dell’intero budget spettante alla struttura. Non rispettando due sentenze emesse nel 2022 che prevedevano l’assegnazione dell’intero budget che in pratica è antecedente alla chiusura della struttura nel 2018.