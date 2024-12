Cinemaserietv.it - È morta Giuditta Saltarini, attrice di teatro e tv: fu la compagna di Rascel

oggi 16 dicembre 2024 a Roma, all’età di 83 anni. A dare la notizia della sua scomparsa è stato suo figlio Cesare, nato dalla lunga relazione dell’e showgirl con il comico Renato.Nata a Roma nel 1941,ha avuto una carriera brillante e versatile, spaziando dalla prosa, dove esordì con Sei personaggi in cerca d’autore di Pirandello, almusicale accanto a, fino alla televisione, con apparizioni in serie di successo come Il maresciallo Rocca e Solo per amore. Nel 1970incontrò, più grande di lei di 29 anni, con cui condivise la vita privata e quella professionale, fino alla morte dell’attore, nel 1991. Interviste Romane spiega anche che dalla morte diha diradato un po’ la sua presenza sullo schermo e ha lavorato anche nella sua boutique a Roma, a Viale Bruno Buozzi.