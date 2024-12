Ilgiorno.it - Da Sarajevo a Pavia, bimba sottoposta a un delicato intervento al Policlinico San Matteo

Leggi su Ilgiorno.it

, 16 dicembre 2024 - Una storia di speranza e professionalità, quella che ha portato una bambina dialla Fondazione IrccsSanper unchirurgico complesso e, eseguito in laparoscopia dall’equipe della chirurgia pediatrica diretta dal professore Mirko Bertozzi. La piccola paziente di 6 anni era già stata, mesi prima, a, a unin tecnica open per torsione annessiale destra con la rimozione dell’ovaio e della tuba di destra. Una situazione difficile per lei e per la sua famiglia, che non si sono arrese alla paura di perdere anche la funzione dell’ovaio sinistro. Dopo aver letto alcuni articoli scientifici pubblicati dal professor Bertozzi su prestigiose riviste internazionali, il padre della bambina ha deciso di contattarlo, chiedendo se fosse possibile garantire una protezione per il futuro riproduttivo della figlia.