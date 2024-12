Quifinanza.it - Come difendersi dalle truffe online?

Ti è mai capitato di ricevere un SMS sospetto o di subire una truffa? Non sei il solo: ogni giorno migliaia di persone sono vittime di frodi digitali. Agire rapidamente può fare la differenza per limitare i danni e difendere i propri diritti. Vediamo.Il reato di truffa nel codice penaleL’art. 640 c.p. disciplina il reato di truffa e prevede che:“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032”Se la truffa è commessa con mezzi particolarmente sofisticati o reca un danno rilevante, si applica l’aggravante: reclusione da 1 a 5 anni e multa da 309 a 1.549 euro (art. 640, co.2, c.p.).In termini più semplici, si tratta di truffa se un soggetto usa mezzi fraudolenti per ingannare un altro, facendogli compiere azioni da cui deriva una perdita economica.