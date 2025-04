Cinemaserietv.it - Cosa c’è di vero in Sara, l’amica de Il ragazzo dai pantaloni rosa? “Non mi ha più cercata”

Uno dei personaggi principali del film Ildai, la migliore amica di Andrea Spezzacatena, con la quale il quindicenne condivide la passione per il cinema. Si tratta di un personaggio che in parte è ispirato ad un’amica di Andrea realmente esistita, ma a nostro avviso contiene anche elementi di un’altra ragazza, di cui pare che ilfosse innamorato. La madre di Andrea ha racconato di aver telefonato aldi suo figlio, dopo la sua morte, ma la ragazza le attaccò il telefono in faccia e non la contattò in futuro.Va specificato infatti, che il film è tratto da una storia vera, ma alcuni elementi sono stati rielaborati per esigenze narrative e legali. Se alcuni dei personaggi principali corrispondono quasi del tutto alla realtà, altri invece sono stati rielaborati.