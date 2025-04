Kompany su Musiala | No scuse sostituti forti Sul come lo sostituirò…

Kompany è intervenuto ai microfoni di Dazn De. L'allenatore della squadra tedesco ha parlato delle condizioni di Musiala in vista dell'andata dei quarti di Champions League contro l'Inter.NIENTE ALIBI – Nonostante i molti infortuni accorsi nelle ultime settimane in casa Bayern Monaco, alla cui lista si aggiunge da stasera Jamal Musiala, Vincent Kompany resta fiducioso nel confronto contro l'Inter. Intervenuto nel post partita della gara contro l'Augsburg, l'allenatore belga ha parlato a Dazn Deutschland delle prime impressioni sul problema dal trequartista tedesco, e delle possibili soluzioni in vista di mercoledì sera: «Ha sentito qualcosa nella parte posteriore della gamba. Non sappiamo ancora cosa sia. Ma non voglio lamentarmi.

