Ilgiorno.it - Ambiente sotto attacco, scoperta discarica abusiva a Mortara e nevicata “nera” a Pavia

Leggi su Ilgiorno.it

Vigevano (), 5 aprile 2025 – Una maxisu un’area privata è stataa Vigevano dal nucleo carabinieri forestale di. Su un terreno di 3.500 metri quadrati è stato trovato un deposito incontrollato di rifiuti speciali. Metalli misti, apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, materiale proveniente da attività di demolizione e costruzione, materiali isolanti contenenti amianto, legno, plastica, pneumatici, apparecchiature fuori uso contenti clorofluorocarburi erano stati accatastati. L’intera area è stata recintata e postasequestro probatorio insieme ai rifiuti presenti, mentre l’uomo che utilizzava il terreno è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria. Ulteriori accertamenti sono ancora in corso per la corretta quantificazione, nonché caratterizzazione dei materiali rinvenuti sull’area oggetto di accertamento.