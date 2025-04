Dazi Financial Times | Pressing su Meloni deve scegliere da che parte stare

Meloni perché "scelga da che parte stare" nella guerra commerciale con gli Stati Uniti, "mentre esercita un veto effettivo sulla spinta di alcuni grandi Stati membri affinché Bruxelles" risponda in maniera decisa ai Dazi di Donald Trump. Lo scrive il Financial Times, secondo cui la premier .L'articolo Dazi, Financial Times: “Pressing su Meloni, deve scegliere da che parte stare” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – Crescono le pressioni in Europa su Giorgiaperché "scelga da che" nella guerra commerciale con gli Stati Uniti, "mentre esercita un veto effettivo sulla spinta di alcuni grandi Stati membri affinché Bruxelles" risponda in maniera decisa aidi Donald Trump. Lo scrive il, secondo cui la premier .L'articolo: “suda che” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Dazi, Europa in pressing su Giorgia Meloni: lo scenario del FT. Dazi, Financial Times: "Pressing su Meloni, deve scegliere da che parte stare". Ft, 'pressing in Ue su Meloni perché scelga da che parte stare'. M5S in piazza contro il riarmo, Conte sente Schlein: "Pd ci sarà". La premier Meloni intervistata dal Financial Times. Parla di dazi, Trump, Russia e Ucraina. E dice: 'Scegliere tra UE e USA? Infantile'. Brignone, il messaggio dopo l’infortunio: “Questa volta l’ho fatta grossa”. Ne parlano su altre fonti

Dazi, Financial Times: "Pressing su Meloni, deve scegliere da che parte stare" - Secondo il quotidiano, la presidente del Consiglio - che ha "legami amichevoli" con Trump - "si sta opponendo alla spinta franco-tedesca per un'escalation della risposta Ue" ... (msn.com)

Giorgia Meloni: i dazi? Li ha iniziati Joe Biden. L’Italia costruirà ponti tra Usa e Ue per evitare lo scontro - La premier, Giorgia Meloni, in un’intervista al Financial Times, dice che rispetterà il «primo alleato», Donald Trump, e lavorerà per evitare una spaccatura transatlantica. Poi ammette: l’Ue è lenta n ... (milanofinanza.it)

Dazi? Chiamiamoli con il loro nome: nuove tasse. La contro-ricetta? Più competitività - Come ha avuto modo di scrivere Martin Wolf sul Financial Times, il costo economico dell ... La nuova stagione dei dazi inaugurata dall’amministrazione Trump si traduce in una sola parola ... (corriere.it)